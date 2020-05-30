استشاري تغذية تقدم أطعمة تقوي المناعة لمواجهة كورونا

أكدت الدكتورة مها راداميس، استشاري التغذية العلاجية، أن جهاز المناعة يلعب دورًا هامًا في حياة الإنسان، بداية من حمايته من العدوى حتى الحماية من الإصابة بالأورام، لافتة إلى أن الإهمال في التغذية السليمة واعتماد الأطفال والشباب على الوجبات السريعة، جعلتهم أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض في سن صغيرة، وهذا ما نراه حاليًا مع فيروس كورونا.وشددت الدكتورة مها راداميس، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، على ضرورة اتباع بعض الإرشادات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وإعادة بنائه لمواجهة مختلف الأمراض.ونصحت بتناول بعض الأطعمة التي تقوي المناعة ويأتي الزبادي على رأسها، كونه غنيًا ببكتريا نافعة للجسم، ويفضل أن يكون خالي الدسم، ومضاف إليه بذر الكتان، كما يمكن إدخال زيت الكتان والمشروم للأطعمة اليومية في وجبتي الإفطار والعشاء لأنها تعمل على تقوية المناعة بشكل جيد.ونوهت استشاري التغذية العلاجية، بأنه يجب أن تشمل وجبة الغداء على الخضروات والسلطة، والحرص على تناول أطعمة بها ألياف للمحافظة على نسبة سكر الدم، مثل التفاح والخوخ والخضراوات الورقية، كذلك شرب الماء بالليمون للتخلص من الماء الزائد بالجسم.