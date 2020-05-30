تأجيل دعوى استثناء المحامين من قرار الحظر لـ8 أغسطس

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء من استثناء المحامين من حظر التجول، إلى جلسة 8 أغسطس المقبل.وقالت الدعوى، التي حملت رقم 68471 لسنة 67 ق إنه تم استثناء كل من الصحفيين والإعلاميين والأطباء والممرضين من حظر التجوال حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم في حين لم يتم استثناء المحامين للقيام أيضًا بأداء أعمالهم، وعدم استثناء المحامين مخالف للدستور والقانون الذي ساوى بين المواطنين كافة.وأضافت الدعوى: "كما أنه مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893 والتى أكدت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوى الشأن للدفاع عنهم".وتابعت: "كما أكدت هذه المواد من قانون المحاماة على أنه لا يجوز القبض على محامي أو حبسه احتياطيًا أثناء أداء عمله"، وأشارت الدعوى إلى أن المحامين لا بد أن يكونوا مع المتهمين أثناء التحقيق معهم سواء فى أقسام الشرطة أو النيابات وهذه التحقيقات قد تكون مسائية أى أثناء حظر التجوال.