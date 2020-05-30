رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل دعوى استثناء المحامين من قرار الحظر لـ8 أغسطس

السبت 30/مايو/2020 - 03:34 م
المحامين
المحامين
عماد سليمان
طباعة
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء من استثناء المحامين من حظر التجول، إلى جلسة 8 أغسطس المقبل.

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 68471 لسنة 67 ق إنه تم استثناء كل من الصحفيين والإعلاميين والأطباء والممرضين من حظر التجوال حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم في حين لم يتم استثناء المحامين للقيام أيضًا بأداء أعمالهم، وعدم استثناء المحامين مخالف للدستور والقانون الذي ساوى بين المواطنين كافة.

وأضافت الدعوى: "كما أنه مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893 والتى أكدت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوى الشأن للدفاع عنهم".

وتابعت: "كما أكدت هذه المواد من قانون المحاماة على أنه لا يجوز القبض على محامي أو حبسه احتياطيًا أثناء أداء عمله"، وأشارت الدعوى إلى أن المحامين لا بد أن يكونوا مع المتهمين أثناء التحقيق معهم سواء فى أقسام الشرطة أو النيابات وهذه التحقيقات قد تكون مسائية أى أثناء حظر التجوال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«خناقة» بين تركي آل شيخ وعضو مجلس «الأهلي» على «فيسبوك»

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

وفاة الفنان حسن حسنى عن عمر يناهز الـ89 عامًا

القصة الكاملة لوفاة متعافية من كورونا في قنا

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

باستثناء 3 فنانين.. غياب تام لنجوم الفن فى جنازة حسن حسني

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

«متبعتوش فلوس تانى».. قصة أول أجر تقاضاه يونس شلبى من الفن

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

منوعات

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

عودة متنزهات «ديزني» في 11 يوليو

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

«الكتّاب العرب» ينعى عونى عبد الرؤوف

وليد سيف ناعيًا حسن حسنى: «جوكر» استطاع أن يؤدى كل الأدوار

تخليدًا لذكرى الشهداء.. تفاصيل كتاب «حكايات الولاد والأرض»

العمامة الأزهرية تنقذ «السنهوري» و«الباقوري» من الموت بالخناجر