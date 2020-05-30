تحرر 895 مخالفة تموينية خلال 24 ساعة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم السبت، حملات موسعة؛ تنفيذًًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق لاستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.أسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن ضبط 895 قضية تموينية متنوعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.وجاء ذلك اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.