«المصريين الأحرار» ناعيًا حسن حسنى: رحل أحد عمالقة البهجة وترك ميراثًا يتحدث عنه

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير حسن حسني الذى وافته المنية إثر أزمة قلبية فجر اليوم عن عمر يناهز ٨٩ عامًا.وقال الحزب- في بيان له- إن الراحل أحد عمالقة صناع البهجة والفن الراقي الذى يناقش القضايا بصورة بناءة وترك ميراثًا رائعًا من الأعمال يتحدث عنه.وأعرب الحزب عن بالغ التعازى القلبية لأسرة الفنان الراحل وكل محبيه في مصر والوطن العربي.