تسويق الأسماك: الدفع بـ8 سيارات متحركة للمناطق الأكثر احتياجا

قال المحاسب رأفت ربيع رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه بدءًا من اليوم السبت، سيتم الدفع بالمنافذ المتنقلة البالغة نحو 8 سيارات محملة بجميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات تصل إلى نسبة 40% وأقل من أسعار الفروع الثابتة.وتابع في تصريح خاص للدستور، أن هذه المنافذ المتحركة يتم الدفع بها في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق التي تخلوا من الخدمات التموينية والميادين الرئيسة في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري لتوفير احتياجات المواطنين.وقال إن المنافذ الثابتة والمتحركة تقوم بطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيها، والدواجن المجمدة بـ 37 جنيها، بجانب طرح المواد الغذائية مثل الأرز والمكرونة والزيت وغيرها من السلع لتغطية احتياجات المواطنين من كافة السلع.