قطر تسجل 2355 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة القطرية العامة اليوم السبت 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وتكبّدت قطر، أمس الجمعة، أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا التاجي، والتي اقتربت من ألفَيْ حالة إصابة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، ليواصل فيروس كورونا انتشاره في الأراضي القطرية.حيث سجلت قطر أمس الجمعة، 1993 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي حصيلة الإصابات في الدوحة إلى 52 ألفًا و907 حالات إصابة.