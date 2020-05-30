عمرو الليثي ناعيا حسن حسني: قامة فنية كبيرة وأعماله ستظل بيننا

نعى الإعلامي عمرو الليثي، الفنان الكبير حسن حسني، والذي وافته المنية فجر اليوم، داعيا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.وذكر الليثي، أن حسن حسني علامة فنية بارزة في تاريخ السينما المصرية، وله أعمال خالدة في ذاكرة التاريخ، وساهم في دعم المواهب السينمائية على مدار حياته الفنية الحافلة بالعطاء والإبداع.وقام بتمثيل كافة الأدوار من الكوميدي إلى الفلاح ورجل الأعمال، وقدم أكثر من 490 عملًا ما بين مسرح وتلفزيون وسينما مما جعلهُ الفنان الأكثر تمثيلًا في تاريخ السينما العربية على الإطلاق.رحم الله نجم الكوميديا والدراما التليفزيونية وأسكنه فسيح جناته.وتوفي حسن حسني عمر يناهز الـ89 عامًا بعد صراع مع المرض، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية نقل على إثرها لمستشفى دار الفؤاد.