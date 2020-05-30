رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية يصدر 15 قرارا قبل عودة العمل

أصدر رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم السبت، قرارًا حمل الرقم 100 لسنة 2020، بشأن تنظيم العمل داخل المحكمة وذلك لصالح العمل.أولا - تعقد جلسات الجنح والجنح المستأنف لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم.ثانيا:- تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها.ثالثا:- تعقد جلسات الدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط.رابعا:- يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين.خامسا: - عودة جميع الدوائر المختلفة بالمحكمة الكلية وجزئیاتها للعمل بكامل طاقتها اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٠.سادسا: - يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءاتالاحترازية وإمكانية تقسيم رول الجلسة الأكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك.سابعا:- مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبة مع ما تم تأجيله من قضایا وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية.ثامنا:- يجب على السادة قضاة المحكمة ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة.تاسعا: - التاكيد على جميع العاملين بالمحكمة إرتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للإجراءات التأديبية.عاشرا: - التأكيد على التزام جميع المتعاملين مع المحكمة بارتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمةللمتعامل الذي يخالف ذلك.الحادى عشر: - على الأمين العام ونوابه والكتبة الأول وكبير المحضرين والمحضرين الأول ورؤساء الأقسام وكافة الإدارات التابعة للمحكمة وجزءياتها تنفيذ هذا القرار بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وعلى أمين عام المحكمة متابعة التنفيد.الثاني عشر:- يخطر جميع المعنيين بالقرار لتنفيده اعتبارا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۰۵۳۰.الثالث عشر:- يخطر المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بالقرار.الرابع عشر:- يخطر المستشارون المحامون العموم بالقرار.الخامس عشر:- تخطر نقابة محامي شمال القاهرة بالقرار.