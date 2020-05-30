مراسل «صدى البلد» ببروكسل: الحكومة البلجيكية راهنت على وعي الشعب وكسبت الرهان

قال مجدي يوسف، مراسل "صدى البلد" في بروكسل، إن أوروبا اتخذت قرارًا بالتعايش مع الفيروس، لافتًا إلى أن إيجاد مصل أو لقاح لفيروس كورونا لن يتم قبل نهاية العام الجاري أو في شهر ديسمبر القادم، موضحًا أن الشركات والمصانع والحكومات اتخذت قرارًا بعودة الحياة لطبيعتها في أوروبا مرة أخرى.وأضاف مجدى يوسف، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الحياة بدأت تعود لطبيعتها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن رئيسة الحكومة البلجيكية راهنت على وعي الشعب وكسبت الرهان، لافتًا إلى أن المواطنين في المواصلات العامة ملتزمون بارتداء الكمامات وبالتباعد الاجتماعي.وأوضح أن القرارات الحكومية في بلجيكا بها تخبط بخصوص التعايش مع فيروس كورونا، ولكن الحياة تعود لطبيعتها تدريجيًا، مضيفًا أن المدارس ستفتح أبوابها للأطفال لمدة 5 أيام في الأسبوع مما أثار غضب المواطنين، منوهًا بأنه رغم التخبط الشديد في القرارات الحكومية في بلجيكا، ولكن وزارة الصحة تراهن على وعي الشعب الذي يتعاون معها بشكل كبير.وأكد مراسل "صدى البلد" في بروكسل، أنه ممنوع دخول أكثر من 10 أفراد داخل المحلات التجارية، لافتًا إلى أن الرهان على وعي الشعب هو الذي أوصل العديد من الدول لتسجيل معدلات إصابة أقل بفيروس كورونا.