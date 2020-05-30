39 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.وكان عدد حالات الإصابة قد شهد زيادة حادة في الآونة الأخيرة بسبب عدوى جماعية في مركز لوجستي مملوك لشركة "كوبانج" للتجارة الإلكترونية في مدينة بوتشون في إقليم كيونج كي.واستقرت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في كوريا الجنوبية عند 269 حالة وفاة دون تغيير، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 11 ألفا و441 إصابة، وفقا ليونهاب.