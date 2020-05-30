«وداعًا أسطورة الكوميديا».. كيف نعى رواد ومشاهير «تويتر» حسن حسنى؟

رحل أسطورة الكوميديا المصرية الذي وصل بفنه للجيل الحالي، رحل الفنان حسن حسني اليوم السبت، وتصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونعاه عدد من النجوم والمشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.وقال رامز جلال: "ربنا يرحمك يا عم حسن ويدخلك الجنة ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة ويجعلك مع الأنبياء والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".وبكلمات حزينة ومؤثرة نعاه الفنان صلاح عبدالله قائلا: "يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ياعمي وسيدي وتاج راسي يا أستاذي.. هوه أنا مش كلمتك قبل العيد وأطمنت عليك وطمنتك عليا وحلفتلك إن أنا الحمدلله كويس، كنت كويس، دلوقتي أنا مش كويس وبحاول استوعب المفاجأة".ونعى أحد رواد "تويتر" وفاته بكلمات قالها في تكريمه: "أنا سعيد أوي وفرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش.. والله بكلمكوا جد عشان أفرح بالتكريم ده وأنا وسطيكوا لسه، فشكرًا أنا سعيد بيكوا أوي، ألف شكر".بينما علق الفنان أكرم حسني، قائلا:"البقاء لله.. عم حسن حسني في ذمة الله.. ربنا يرحمك ويصبرنا على فراقك يا حبيبي".وتوالت التعليقات التي تعبر عن الأسى والألم من وفاة رمز أسطورة الكوميديا المصرية، وقال محمد محمود عبد العزيز: "الأستاذ حسن حسني في ذمة الله {إنا لله وإنا إليه راجعون} اللهم الحقنا بهم على خير ولا تردنا إليك إلا وأنت راضي عنا يا رب العالمين...(اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وللأستاذ حسن حسني ولكل من رحلوا عنا)".