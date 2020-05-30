صبا مبارك تطل على جمهورها من الحجر المنزلى (صور)

طلت الفنانة الأردنية صبا مبارك، على جمهورها، بنشرها صورًا لها من الحجر المنزلي، الذي قضته في دولة الإمارات قبل شهرين.وعلقت صبا على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "شي من شئ شهرين من بدايات أيام الحجر".وظهرت صبا مبارك، مرتدية تى شيرت أبيض وبنطالا من الجينز الأزرق المقطع.واعتمدت فى إطلالتها على ماكياج خفيف، يظهر منه كحل أسود للعيون يبرز جمالها، ووضعت أحمر الشفاة باللون الكشمير، وشعر أسود طويل مموج منسدلا بين كتفيها.وكانت صبا مبارك اضطرت البقاء 17 يوما في الحجر الصحي بدولة الإمارات، ثم بدأت رحلة حجر ثانية 17 يوما في الأردن.وعرض للفنانة صبا مبارك مؤخرًا، مسلسل "حارس الجبل"، بطولة الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة، وخالد القيش.