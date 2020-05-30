عمرو أديب يكشف الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد إصابتها بكورونا

تمنى الإعلامي عمرو أديب، سرعة الشفاء للفنانة رجاء الجداوي، والتي أُعلن عن إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19" قبل أيام، وتم عزلها بمستشفى في الإسماعيلية.وقال أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"باقة ورد لحبيبتي وروحي وعنيا رجاء الجداوي.. ست عمرها ما بتنسى واجب، وكانت مشكلتنا مع رجاء الجداوي إنها صاحبة واجب قوي".وأضاف:"رجاء عمرها ما يطلع منها لفظ خارج، سنين بأشتغل مع رجاء وليا الشرف والسعادة والبهجة، ست وهي في سن الـ80 بتشتغل وتكافح وتجيب رزقها بعرق جبينها".وطمأن أديب، الجمهور على حالة الفنانة، قائلا:"درجة الحرارة ترتفع وتنخفض لكن حالتها مستقرة، نتمنى لها الشفاء والعافية، إن شاء الله تعود لنا قريب".كانت الفنانة رجاء الجداوي، تقدم مع أديب، فقرة اجتماعية أسبوعية ضمن فقرات برنامجه "الحكاية"، وأصيبت رجاء بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان".وسجلت مصر اليوم 1289 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و34 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.