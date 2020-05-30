عمرو أديب يدعو لعلاج الأغنياء من كورونا على نفقتهم الخاصة

دعا الإعلامي عمرو أديب، وزارة الصحة، للموافقة على أن يتلقى مصابو فيروس كورونا من القادرين العلاج على نفقاتهم الخاصة في مستشفيات خاصة.وقال أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ليه تاخد القادرين عندك في المستشفى؟ ليه واحد غني ومقتدر ياخد سرير حد مش قادر؟".وأضاف: "لو حد معاه فلوس ومقتدر، ليه متفضيش 10% من الأسرة الموجودة، ينفعوا حد تاني، ويكون لوزارة الصحة الإشراف الكامل للعلاج، وتوجه المستشفيات الخاصة إن اللي يجيلك عنده كورونا ياخد العلاج ده؟".وسجلت مصر اليوم 1289 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و34 حالة وفاة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الجمعة، 22082 حالة، من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.