رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة طبيب وممرضة بكورونا في «الإسماعيلية العام» ونقلهما لمستشفى العزل

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:30 م
العزل
العزل
مصطفى دياب
طباعة
كشفت مصادر في مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية –المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد-، عن وصول طبيب وممرضة يعملان في قسم الكلى بمستشفى الإسماعيلية العام، مصابان بـ"كوفيد-19".

وأكدت مصادر، أن حالتهما الطبية مستقرة، وأنهما أصيبا أثناء اختلاطهما بأحد المصابين في المستشفى.

فيما عقمت مديرية الصحة مستشفى الإسماعيلية العام، وبدأت في تقصى المخالطين لهما، لقياس درجة الحرارة، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعلن اليوم الجمعة، الانتهاء من استعدادات العلاج المنزلي لمصابي كورونا تنفيذًا لتعليمات وزيرة الصحة، للذين لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية أو الحالة التي بها أعراض بسيطة ويقرر الطبيب إمكانية تلقي علاجها منزليًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الصحة جهزت حقيبة لمصابي كورونا تحتوي على "الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، أدوات التعقيم، الكحول والماسكات، الجلافز، ترمومتر لقياس الحرارة" وكذلك كارت متابعة الحالة الصحية للمريض، ومواعيد الأدوية، ورسالة إعلامية تحتوي على معلومات مكافحة العدوى، وكيفية التعامل مع المخالطين، ورسائل للدعم النفسي".

وأضاف السقعان، أنه تم البدء فى تسليمها للمرضى بعد الكشف عليهم وبصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا بداية من يوم ٢١ مايو فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم أو مستشفيات الفرز ومناظرة الحالات وهي مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفى صدر الإسماعيلية.

وأشار إلى أنه سوف يتم تقديم هذه الخدمات أيضا للحالات الذين يتحولون للعزل المنزلى عقب ظهور نتيجة التحاليل، وثبوت إيجابية الحالة بالإصابة بفيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب، كما يتم تقديم الدعم النفسى ومعلومات العزل المنزلى وحقيبة الأدوية وتشمل إجراءات تطبيق العزل المنزلي لحماية النفس والغير، وإرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين وارشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي واستمرار المتابعة طبيًا للحالات.

وأوضح السقعان أن الهدف منها التيسير على المرضى وطمأنتهم وحفاظا على صحتهم وراحتهم وتقليل الحركة لهم لمحاصرة العدوى.

كما أكد أن فرق الطب الوقائي تقوم بدورها المستمر فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم ومتابعة الحالة الصحية باستمرار، وفريق الإعلام الصحي التوعوى والرائدات الريفيات بجميع الإدارات الصحية والمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة التابعة لصحة الإسماعيلية مستمر فى تقديم التثقيف الصحي للمواطنين بطرق مباشرة مع اتباع إجراءات مكافحة العدوى وطرق غير مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

القصة الكاملة لوفاة متعافية من كورونا في قنا

«هدف الزمالك» يثير الجدل حول وجهته القادمة

إصابة مدير مستشفى الشهداء بـ«كورونا» وعزله منزليًا

الصور

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

الأكثر قراءة

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

إحالة مساعد مخرج نقل صلاة الجمعة للتحقيق لمخالفة التعليمات

القصة الكاملة لوفاة متعافية من كورونا في قنا

قبل تطبيقه بساعات.. 6 فئات مستثناة من الحظر

إنفوجراف

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

image description

هل فقدان الشم والتذوق ضمن أعراض كورونا؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب علاقة حب مع المطرب الأرمني"هارو".. سر استبدال "فرقة المشاغبين" لنيللي بمديحة كامل

من أشهر صفعات عالم السينما.. ميرفت أمين ظلت تضع الثلج ساعة كاملة على وجنتها

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

«بدأت بقبلة».. قصة الحب المجهولة بين رشدي أباظة ولولا صدقي

نجم الساعة

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الصحة

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

«ديلى ميل»: أقوى تكيف لفيروس كورونا يكون مع البشر

فوائد وأعراض نقص فيتامين «بي 12» في جسم الإنسان

منوعات

«رعاية من الحمل للولادة».. رحاب أم مولودة الحجر الصحي: بخير أنا وابنتي

تجنبك 4 آلاف جنيه غرامة.. أنواع الكمامات لحمايتك من فيروس كورونا

تردد قناة روتانا كلاسيك على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات

تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الجمعة 29-5-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هيلين كيلر.. روشتة البحث عن الذات
خالد عكاشة
وزير الاحتلال التركى بقدميه على الأرض العربية
المزيد

الثقافة

الشيخ سليم البشري لـ لص بغرفة نومه: «يا بني أنا مكسوف منك»

محمود التهامي يروي كيف استولى على «عمة» والده لحضور الحفلات

كاتب يطلق مبادرة لتأسيس مستشفى ميداني بجهود ذاتية في إسنا

«المصطبة» تبث حفلة أرشيفية لـ«الطنبورة» البورسعيدية