إصابة طبيب وممرضة بكورونا في «الإسماعيلية العام» ونقلهما لمستشفى العزل

كشفت مصادر في مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية –المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد-، عن وصول طبيب وممرضة يعملان في قسم الكلى بمستشفى الإسماعيلية العام، مصابان بـ"كوفيد-19".وأكدت مصادر، أن حالتهما الطبية مستقرة، وأنهما أصيبا أثناء اختلاطهما بأحد المصابين في المستشفى.فيما عقمت مديرية الصحة مستشفى الإسماعيلية العام، وبدأت في تقصى المخالطين لهما، لقياس درجة الحرارة، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.كان الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أعلن اليوم الجمعة، الانتهاء من استعدادات العلاج المنزلي لمصابي كورونا تنفيذًا لتعليمات وزيرة الصحة، للذين لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية أو الحالة التي بها أعراض بسيطة ويقرر الطبيب إمكانية تلقي علاجها منزليًا.وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية الصحة جهزت حقيبة لمصابي كورونا تحتوي على "الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، أدوات التعقيم، الكحول والماسكات، الجلافز، ترمومتر لقياس الحرارة" وكذلك كارت متابعة الحالة الصحية للمريض، ومواعيد الأدوية، ورسالة إعلامية تحتوي على معلومات مكافحة العدوى، وكيفية التعامل مع المخالطين، ورسائل للدعم النفسي".وأضاف السقعان، أنه تم البدء فى تسليمها للمرضى بعد الكشف عليهم وبصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا بداية من يوم ٢١ مايو فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم أو مستشفيات الفرز ومناظرة الحالات وهي مستشفى الإسماعيلية العام ومستشفى صدر الإسماعيلية.وأشار إلى أنه سوف يتم تقديم هذه الخدمات أيضا للحالات الذين يتحولون للعزل المنزلى عقب ظهور نتيجة التحاليل، وثبوت إيجابية الحالة بالإصابة بفيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب، كما يتم تقديم الدعم النفسى ومعلومات العزل المنزلى وحقيبة الأدوية وتشمل إجراءات تطبيق العزل المنزلي لحماية النفس والغير، وإرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين وارشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي واستمرار المتابعة طبيًا للحالات.وأوضح السقعان أن الهدف منها التيسير على المرضى وطمأنتهم وحفاظا على صحتهم وراحتهم وتقليل الحركة لهم لمحاصرة العدوى.كما أكد أن فرق الطب الوقائي تقوم بدورها المستمر فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم ومتابعة الحالة الصحية باستمرار، وفريق الإعلام الصحي التوعوى والرائدات الريفيات بجميع الإدارات الصحية والمراكز الطبية ووحدات طب الأسرة التابعة لصحة الإسماعيلية مستمر فى تقديم التثقيف الصحي للمواطنين بطرق مباشرة مع اتباع إجراءات مكافحة العدوى وطرق غير مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.