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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعنت تركي متصاعد.. أنقرة تسعى لمواصلة التنقيب شرقي البحر المتوسط

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:55 م
التنقيب شرقي البحر
التنقيب شرقي البحر المتوسط
منار أحمد
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تعتزم تركيا الشروع في التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط في خطوة تزيد من تصاعد التوترات في المنطقة، وأعلنت أنه في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بموجب اتفاق وقعته أنقرة، مع حكومة فايز السراج التي تسيطر على طرابلس، ستتم عملية التنقيب.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فقد تزيد الخطوة التركية من تأزم الموقف في المنطقة، حيث لتركيا خلافات منذ سنوات مع اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل بشأن ملكية المصادر الطبيعية.

وفي حديثه خلال مراسم بمناسبة بدء إبحار السفينة التركية "فاتح" للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، إن مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات التنقيب في مناطق شرقي المتوسط.

وقال دونميز، إن سفينة التنقيب التركية الجديدة القانوني ستذهب أيضا إلى البحر المتوسط في وقت لاحق هذا العام.

وكانت قد وقعت حكومة السراج اتفاقا مع تركيا بترسيم الحدود البحرية العام الماضي، والذي قوبل بالإدانة من قبل دول عدة في المنطقة من بينها اليونان وقبرص بوصفه غير شرعي.

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