«تعليم الجيزة» تفتح باب التقديم إلكترونيًا لرياض الأطفال

أعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح موقع المديرية لأولياء أمور الأطفال الراغبين في التقديم بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزه للعام الدراسي 2020 2021.وأكد أنه سيبدأ التسجيل والتقديم من خلال الرابط التالى:http:gizaedu.gov.egkg.html من يوم الاثنين الموافق 162020 وينتهى يوم الثلاثاء الموافق 3062020.وأضاف أنه سيتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط، مشددا على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2020 إلكترونيا، مع ضرورة الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكني والمعتمدة من المحافظ.وأوضح أن الرقم القومي لا يكرر لكن يمكن تعديل ما تم تسجيله، وأعلن أن الحد الأدني للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال 4 سنوات حتى 29 يوما 11 شهرا 5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.