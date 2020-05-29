الحكومة الجزائرية تقرر إعادة 400 عالق في تونس

قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، إعادة 400 جزائري عالق في تونس، وفقا لما ذكرته فضائية العربية.ومن المقرر استئناف الحكومة الجزائرية عمليات إعادة الجزائريين العالقين في الخارج اعتبارا من الغد، لافتة إلى أنها ستطلق رحلتين إلى باريس والدار البيضاء لإجلاء العالقين.