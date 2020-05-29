الجيش الليبي يُدمّر قوات الحشد الميليشياوي ويسيطر على 4 محاور

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة دمّرت قوات الحشد المليشياوي المدعوم من تركيا وألحقت بهم خسائر كبيرة في صفوفهم وفي أكثر من محور أبرزها، مثلث الكهرباء - وكوبري المطار - وشارع الغاز - ومحور الرملة.وأضافت الشعبة في منشورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القوات المسلحة غنمت عدددا من الآليات، وأبسطت السيطرة الكاملة على المناطق المذكورة.وأشارت إلى أن الاشتباكات لا زالت مستمرة في محور كازيرما، بعد ما حاولت مجموعات الحشد صباح اليوم التقدم إلى مراصد القوات المسلحة.ونوهت شعبة الاعلام الحربي في ختام منشورها بقولها: "قواتكم المُسلحة تحرص على سلامة المدنيين وأن إرجاعهم وإجبارهم على البقاء في مناطق العمليات العسكرية وإستخدامهم كدروعٍ بشرية من قبل مجموعات الحشد المليشياوي تُعدّ من أنذل التصرفات التي تشهدها حرب تحرير العاصمة طرابلس".