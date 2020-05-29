البكري: نحتاج مبادرات واقعية لتلاشي خسائر فيروس كورونا على العمالة

طالب أحمد البكري، الخبير الاقتصادي، بضرورة إطلاق المجتمع المدني والقطاع الخاص مبادرات للتعاون مع الحكومة في تلاشي خسائر فيروس كورونا.وأضاف البكري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المسئولية الاجتماعية تقتضي على القطاعين الخاص والحكومي التعاون في دعم العمالة التي تعرضت للخسائر من فيروس كورونا، موضحا أنه كان يقتضي على الشركات التي تخلت عن العاملين فيها أو تهربت من دفع رواتبهم حتى الآن أن تكون هناك حلول أخرى بدلا من ذلك.وأشار البكري إلى أنه لا بد من تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص والحكومة في إطلاق مبادرات واقعية تنقذ العاملين الذين تعرضوا لضياع عملهم نتيجة الآثار السلبية لفيروس كورونا.