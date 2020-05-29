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محمد العسيري
الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم مينيسوتا يطالب بالسماح للصحفيين بنقل الحقيقة للمواطنين

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:57 م
أمريك
أمريك
منار أحمد
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قال حاكم ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه يجب السماح للصحفيين بإخبار المواطنين بالحقيقة وحماية هؤلاء الصحفيين أولوية عليا لنا، وأضاف وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن اعتقال مراسل صحفي لـCNN خلال أدائه عمله غير مقبول نهائيًا وطالبت بالتحقيق في الأمر.

وأكد حاكم الولاية: أتحمل كامل المسئولية عما حدث من اضطرابات أمس، وأعتذر عما حدث لقد خذلتكم وسأحرص على ألا يتكرر ذلك مستقبلًا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إن قوات من الحرس الوطني وصلت إلى مينيابوليس،
وكان الحرس الوطني الأمريكي قد نشر 500 من عناصره، اليوم الجمعة، في مدينة مينيابوليس لإعادة الهدوء بعد ليلة ثالثة من الاضطرابات، إثر مقتل مواطن من أصل إفريقي لدى توقيفه من قبل الشرطة، بحسب ما أفاد بيان عسكري.

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