التجار والحرفيون يطالبون بعودة النشاط الاقتصادي في الجزائر

طالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفين الجزائريين، بعودة النشاطات الاقتصادية للتخفيف من أعباء جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وكانت الجزائر المستجدقد مددت الخميس، الحجر الصحي الجزئي الحالي 15 يوما أخرى، ورفعته نهائيا في 4 ولايات، وذلك في إطار توصيات اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا المستجد، حسبما ذكر موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية.وذكر بيان للحكومة أنه بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية بشأن تطور الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، تم رفع الحجر الصحي الكلي بولايات (سعيدة، وتندوف، وإليزي، وتمنراست)، بعد استقرار عدد الحالات الجديدة التي تم إحصائها خلال 15 يوما.كما قررت الحكومة تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي في ولايات (باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى)، لفترة 15 يوما، تطبّق ابتداء من يوم غد السبت 30 مايو حتى 13 يونيو.