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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نهى عابدين تتراجع عن اعتزال الفن (خاص)

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:20 م
نهى عابدين
نهى عابدين
حسين الجندي
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قالت مصادر، اليوم الجمعة، إن الفنانة نهى عابدين تراجعت عن فكرة الاعتزال نهائيا، والتي كانت قد أعلنت عنها مسبقا وخاصة مع عرض مسلسلاتها في شهر رمضان الماضي، من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن قرار نهى عابدين وقتها كان ليد لحظة غضب، رافضا الكشف عن تفاصيل إعلانها الاعتزال نهائيا، مؤكدا أنها تراجعت عن هذا القرار الذي اتخذته في وقت عصبية.

وشاركت الفنانة نهى عابدين في مسلسلين دراميين في رمضان الماضي، الأول "ليالينا" الذي قدمت فيه دور "بدرية"، ومن إخراج أحمد صالح ومن بطولة إياد نصار وغادة عادل وصابرين وخالد الصاوي، والثاني "اثنين في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس.

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