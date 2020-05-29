الجيش السوداني ينعى ضابطًا استشهد في مواجهات مع قوات إثيوبية

نعت القوات المسلحة السودانية، وقائدها العام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئاسة الأركان، النقيب كرم الدين إبراهيم شرف الدين.وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الجمعة، إن النقيب كرم الدين إبراهيم "استشهد أمس الخميس، وهو يؤدي الواجب حماية لأرض السودان بمنطقة الفشقة (المتاخمة للحدود السودانية الإثيوبية) ببركة نورين".وأضافت أن "الشهيد مثال لكل منسوبي القوات المسلحة الذين يقضون الأعياد في أطراف البلاد يحتضنون السلاح، ويقدمون أرواحهم فداء وتضحية في صمت دون صخب"، متعهدة بأن "تحسم التفلتات وتبذل الدماء وترد من ظلم".وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت، مساء أمس، أن اشتباكات اندلعت مع الجيش الإثيوبي عند الحدود الشرقية، عبر نهر عطبرة، ومع ميليشيات مسلحة بإسناد من الجيش الإثيوبي، أسفرت عن استشهاد ضابط في الجيش وفقدان فرد من قوة تابعة للجيش، وجرح آخرين، كما تُوفي طفل سوداني وجُرح مدنيون.