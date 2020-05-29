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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التنمية المحلية»: كلفنا المحافظين بإيقاف تراخيص البناء (فيديو)

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:08 م
خالد قاسم
خالد قاسم
ياسمين عباس
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الإعلامى لوزارة التنمية المحلية، إن قرار إيقاف كل تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للمساكن الخاصة تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ كل الإجراءات التى تتعلق بالقرار الوزارى.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى كلف المحافظين بإيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بالنسبة لمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، إضافة لمدن وعواصم المحافظات المصرية ذات الكثافة المرتفعة.

وأشار إلى أن الوزارة قبل إصدارها هذا القرار قامت بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية لاتخاذ كل الإجراءات التى تتعلق بالقرار الوزارى، على أن تتم معاقبة المخالفين بتحويلهم للنيابة العسكرية، لافتًا إلى أن القرار تضمن إيقاف كل تراخيص البناء لمدة 6 أشهر للمساكن الخاصة، منها المنشآت الحكومية والزراعية والسياحية، والمشروعات القومية لا تندرج ضمن هذا القرار.

ونوه المتحدث الإعلامي لوزارة التنمية المحلية، بأن هذا القرار يهدف إلى مراجعة التراخيص اللازمة لهذه الأبنية، وتوافر الاشتراطات البنائية، والجراجات ومعايير السلامة.

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