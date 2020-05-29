غدًا.. دير الأنبا شنودة في سيدني يحتفل باليوم العالمي للشباب

يحتفل دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسيدني بأستراليا باليوم العالمي لشباب الدير، غدًا السبت، وذلك أونلاين عبر تطبيق زووم.يشارك في الاحتفال الأنبا أنجيلوس مطران لندن والدكتور مالكولم شوات أستاذ التاريخ القديم والدراسات القبطية بجامعة ماكواري فى سيدني، وسوف يتحدث المشاركون عن أهمية الكتاب المقدس وتعاليمه في حياة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.وكان قد أكد القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ"الدستور "، إلغاء مؤتمر الجذور العالمي لشباب المهجر والذي كان من المقرر أن يُقام في أغسطس المقبل؛ بسبب كورونا المستجدcovid - 19؛ مضيفًا أنه لم يتم تحديد موعد بديلا عنه.وتحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على إقامة مؤتمرات للشباب القبطي في مصر والمهجر خلال فترة الصيف.