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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشفى مصر للطيران تواصل عمليات تعقيم كافة منشآت الطيران المدني

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:10 م
الطيار محمد رشدى
الطيار محمد رشدى زكريا
محمود السعدى
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تواصل مسشتفى مصر للطيران بقيادة الدكتور ايمن صلاح رئيس مجلس الادارة، عمليات التعقيم والتطهير لكافة الوحدات والمنشات والمكاتب وغرف العمليات التابعة للمستشفى، خاصة فى ظل الظروف التي يشهدها العالم، عقب انتشار وتفشى الوباء القاتل كورونا المستجد "كوفيد 19 " وذلك وفقا لتوجهيات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني ونائبه الطيار منتصر مناع وتعليمات الطيار محمد رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ومن جانبها، تواصل إدارة الطب الوقائى بمستشفى مصر للطيران عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت التابعة لوزارة الطيران المدني ومطار القاهرة الدولي ومقرات الشركات التابعة للوزارة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، كما تحرص مسشتفى مصر للطيران لتسهيل كافة الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين عليها خلال الآونة الأخيرة، لمنع الازدحام والتكدس نظرًا للظروف الراهنة.

وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني قد شدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لكافة شركات ومطارات الوزارة عبر تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المشددة لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات المصرية، وعلى متن الطائرات قبل وبعد كل رحلة، فضلًا عن إجراءات التعقيم الشاملة التى تتم بجميع مواقع العمل بالمطار والطائرات قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي يتم تسييرها بالمطارات، مؤكدا على استمرار الوزارة فى عمليات الصيانة داخل جميع المنشآت، وذلك للتأكد من جاهزية واستعداد كافة المطارات المصرية عند اتخاذ القرار لاستئناف الحركة الجوية المنتظمة بعد تمام السيطرة وفرض آليات وضوابط جديدة للتعامل والتعايش مع الوضع الراهن.

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