التحقيق مع المتهم بقتل ابن عمه فى التبين

تباشر نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم الجمعة، التحقيق مع المتهم بقتل نجل عمه بطلق ناري في مشاجرة بالتبين.كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين، من القبض على المتهم بقتل نجل عمه الطفل، بسلاح ناري جراء خلافات عائلية، كما تم ضبط 3 آخرين من طرفي المشاجرة.وتلقي الرائد سامح العربي، رئيس مباحث التبين، بلاغا من الأهالي، بمنطقة التبين البلد، مفاده مقتل شخص، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "م.ع"، مصابا بطلق ناري، وتوفي متأثرا بإصابته.وبعمل التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة نجل عمه ويدعى "بدر عبد الغني"، وقتله بسبب خلافات عائلية، وتم القبض على المتهم الرئيسي و3 من طرفي المشاجرة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.