عقبة: تدابير الوقاية هي الفرصة الوحيدة للنجاة من بكورونا (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن منحنى الإصابات في مصر يماثل منحنيات الإصابة في دول العالم، حيث تشهد مصر حاليا فترة الانتشار المجتمعي.وأشار الدكتور أشرف عقبة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن إتخاذ الإجراءات الوقائية هى الفرصة الوحيدة للنجاة من الإصابة بالفيروس، منوها بأن عدد الإصابات هو محصلة الإجراءات التي يتم الالتزام بها.وشدد رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، على أهمية ارتداء الكمامة، وغسل اليدين على الأقل 30 ثانية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن كورونا فيروس مستجد، ولا توجد معلومات كافية عنه، منوها بأن عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت على مستوى العالم تعني أن فرص استمراره وتواجده متاحة لمدة أطول، ومن ثم علينا إتخاذ كل سبل الحذر والحيطة.وعن حقيقة ما يتردد على أن فيروس كورونا مخلق، أوضح أن التحقيقات التي تجريها منظمة الصحة العالمية سيثبت حقيقة الأمر.