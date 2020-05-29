اليوم.. الأنبا أغاثون يعقد اللقاء الروحي الأسبوعي «أون لاين»

يطلق الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الجمعة 29 مايو، اللقاء الروحي الأسبوعي، لشعب الإيبارشية ويتم إذاعته بالبث المباشر، بمطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، دون حضور شعب قبطي.ومن المقرر أن يلقي الأنبا أغاثون خلال لقائه الروحي بمطرانية مغاغة والعدوة، اليوم كلمة روحية، بمشاركة عدد قليل من الكهنة.ويسعى الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، في الوقت الراهن لإطلاق جميع الأنشطة الروحية من عظات واجتماعات للأقباط، ويتم إذاعتها بالبث المباشر، نظرًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الخميس 28 مايو، بعيد الصعود المجيد والذي يعقب عيد القيامة بأربعين يومًا متتاليًا، ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد العنصرة عقب 10 أيام وهو عيد حلول الروح القدس.