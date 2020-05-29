اليوم.. البث المباشر لمدارس الأحد للأطفال من قناة كوجى

تطلق قناة "كوجي" التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي أطلقت خصيصًا لبرامج الأطفال، اليوم الجمعة 29 مايو، إذاعة بث مباشر لمدارس الأحد، من مقر القناة تحت عنوان "مدارس الأحد حبيبتي".وتأتي إذاعة قناة "كوجي" لدروس مدارس الأحد، كبديل لإلغاء مدارس الأحد والانشطة الكنسية نظرً لما تمر به البلاد من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".ويقدم حلقات مدارس الأحد بالبث المباشر، على قناة "كوجي" الدكتور سامح طلعت، طبيب الأطفال وخادم الطفولة بأسقفية الشباب، ويشارك في تقديم مناهج مدارس الأحد على قناة كوجي الدكتور موريس جورجي الفيومي، أخصائي جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقرى، والمدرب المعتمد لمنظمة الأورومتوسطى لدعم الشباب والأطفال التابعة للاتحاد الأوروبي، والخادم المسئول عن لجنة الطفولة بأسقفية الشباب.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الخميس 28 مايو بعيد الصعود المجيد، وهو صعود السيد المسيح للسماء عقب قيامته بأربعين يومًا، تاركًا عدة وصايا لتلاميذه للكرازة به في جميع المسكونة.