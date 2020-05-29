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القبلة

المستشار العلمي للمفتي: ندعو المواطنين للوقوف صفًا واحدًا خلف الأطقم الطبية

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:17 ص
الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور
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دعا المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، الدكتور مجدي عاشور، المواطنين إلى التكاتف والتعاون والوقوف صفًا واحدًا خلف الأطقم الطبية والعاملين في المجال الصحي.. مؤكدًا أنهم يقدمون من أجل البشرية أغلى ما يملكون وهو التضحية بالنفس، وهنيئًا لِمَنْ يُسْتَشْهَدُ منهم في ساحة مواجهة الوباء والعَدْوَى.

وأكد المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، في تصريح له اليوم (الجمعة) أن الأطقم الطبية يقفون في الصف الأول لمواجهة وباء كورونا.. ومن كان في الصف الأول كان الكل خلفه، موضحًا أن ما يقومون به من عمل كله بطولة وتضحية وبذل وعطاء.. مضيفًا: كعهدنا بكم دائمًا.. إيثار الآخرين على أنفسكم.. تواجهون عدوًّا غيرَ مَرْئِيٍّ.. ولكن لنقاء سريرتكم ونُبْلِ مهنتكم.. يجعل الله النُّصْرَةَ لكم عليه "وكان اللهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كان العَبْدُ في عونِ أخِيهِ".. فيكفيكم معونة الله لكم.

وتابع قائلًا: إن ما تفعلونه هو جهاد كبير لأنكم تبذلون أغلى ما عندكم.. وهو جُهْدُكُم وأرواحكم.. لتحافظوا على أرواح الآخرين.. وهذا هو معنى الجهاد.. وقد قال النبي صلى اللهُ عليه وسلم: "ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهلِهِ فهوَ شَهيدٌ".. وها أنتم تجاهدون دون أهليكم وبني وطنكم.. وتُقَدِّمونهم على أنفسكم.. فهنيئًا لِمَنْ يُسْتَشْهَدُ منكم في ساحة مواجهة الوباء والعَدْوَى.

وأردف: أنتم الآن في هذه المواجهة أَوْلَى الناسِ أن نقف جميعًا معكم.. مُقَدِّرِينَ عظيم مجهودكم وتضحياتكم.. متعاونين معكم.. داعِينَ من كل قلوبنا لكم ولذويكم.. أن يسددكم اللهُ ويحفظكم.. وأن تنتصروا على هذا الوباء بخالص جهدكم.. وأن تكونوا كما عَهِدْناكم.. مِثَالًا يُقْتَدَى به غيرُكم.. ونحن جميعًا لكم كما قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

وقال المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، يكفيكم رضا وبهجةً وسرورًا أنكم ترسمون السعادة على وجوه مرضاكم.. فتنالون دعاءً خالصًا لكم منهم ومن ذَوِيهم ومِنَّا جميعًا.. أدام الله عطاءكم.. وأمَدَّكم بِمَدَدٍ يُثْلِجُ صدورَكم.. ويجعله في ميزان حسناتكم.. (أطباء، ومُمَرِّضُون، ومُعاوِنون) استمروا في جهادكم وكلنا من ورائكم.

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