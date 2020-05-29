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الجمعة 29 مايو 2020 الموافق 06 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة التعديات على حرم الطريق الدولي في كفر الشيخ (صور)

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:18 ص
إزالة التعديات
إزالة التعديات
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية مستمرة بشكل مكثف، وكذلك وقف مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث وجه باستمرار أعمال المرور والمتابعة المستمرة لإزالة جميع التعديات، ووقف أعمال البناء، ومصادرة مواد البناء، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية، بالتنسيق والتعاون مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية.

وقاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة مكبرة بمركز ومدينة كفر الشيخ وذلك لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء حيث تم إزالة التعديات على حرم الطريق الدولي، وكذلك وقف أعمال البناء ببرج بغرب كفر الشيخ، ووقف أعمال البناء بعزبة الخامي، التابعة لقرية الحمراوي، وكذلك وقف أعمال البناء بقرية النطاف التابعة لقرية محلة موسى.

وتم التحفظ على حديد التسليح، وتدمير مواد البناء المستخدمة في البرج المخالف بغرب المدينة.

شارك في أعمال إزالة التعديات رضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وسامي خليفه، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وهيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ.

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