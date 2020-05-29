ثروت الخرباوى: التنظيمات الإرهابية ولدت من رحم جماعة الإخوان

قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي، إن تنظيم القاعدة قبل أحدث 25 يناير أصدر العديد من البيانات التي تهاجم جماعة الإخوان بحجة أنها تسير في الطريق السلمي، واتبعت طريق الديمقراطية، وبعد ذلك اتضح للجميع أن هناك تبادل أدوار بين تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان.وأضاف "الخرباوي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن هناك جبهتين في جماعة الإخوان الآن منهم جبهة تريد استخدام القوة، ولكن بعد التمكن من أدوات هذه القوة، وهناك فريق آخر كان يقوده القيادي الإخواني محمد كمال يريد استخدام القوة قدر الاستطاعة في الوقت الحالي.ولفت إلى أن داعش أو تنظيم القاعدة أو خلافها من التنظيمات الإرهابية جميعها ولدت من رحم جماعة الإخوان، موضحًا أن كلًا من، أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، وأبو بكر البغدادي زعيم داعش السابق كانا أعضاء في جماعة الإخوان.