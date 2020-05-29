حقيقة إصابة سكرتير محافظة الإسكندرية بفيروس كورونا

أجرى اللواء محمد عبدالوهاب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة عينات التحاليل والمسحة الخاصة به سلبية، وذلك على خلفية إصابة اللواء محمد سحلول مستشار محافظ الإسكندرية.وحصل "الدستور " على صورة من التقرير الطبي لنتيجة تحليل اللواء محمد عبدالوهاب، والتي أجراها بمستشفى حميات الإسكندرية، وجاءت النتيجة سلبية.وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية، أمس، عن إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد.وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أنه فى إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.ونوهت محافظة الإسكندرية بأنه تم حصر كافة المخالطين للحالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن، وأن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.