مجاهد العزب يكشف تفاصيل مبادرة إقامة نصب تذكاري لشهداء البرث في رمسيس

طرح الفنان التشكيلي مجاهد العزب، مبادرة شعبية، لإقامة تمثال مجمع ضخم يضم القائد وجنوده، شهداء أحداث موقعة البرث، ويتم وضع التمثال في ميدان الشهداء "رمسيس".وقال العزب في تصريحاته لـ"الدستور"، إن الفكرة تتمثل في جمع تبرعات من الشعب، بأي مبلغ أيا كان، دون أن يكون لأي مؤسسة من المؤسسات الرسمية دخل في ذلك، إنما يقتصر دورهم على تجهيز الميدان فقط، لافتًا إلى أن ذلك التمثال يكون تكريم شعبي للشهداء.وأضاف أن القاعدة الخاصة بالتمثال، ستضم العديد من أسماء شهداء القوات المسلحة في سيناء، ويكون ذلك النصب احتفالًا بكل الشهداء، موضحًا أن حال اعتماد المبادرة، سيتم تشكيل لجنة متخصصة من النحاتين المصريين، لدارسة الفكرة، ووضع مخطط لها، والبدء فيها بالفعل.وأشار إلى أنه من الممكن أن تبلغ تكلفة ذلك النصب ما يقرب من 2 مليون جنيه، موضحًا أنه اختار ميدان الشهداء بالتحديد لأن ذلك الموقع يضم ساحة كبيرة تسمح بوضع هذا النصب الكبير هناك دون أن يكون فيه حجب عن الرؤية.