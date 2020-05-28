إيبارشية المنيا تطلق دورة للخدام «أون لاين»

افتتح الأنبا مكاريوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، أمس، دورة الخدام والتي أطلقتها الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر "أون لاين"، وشارك في يومها الأول الأنبا موسى أسقف عام الشباب، من خلال إلقاء عظة روحية لخدام إيبارشية المنيا.ويشارك أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم عظات روحية "أون لاين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات، وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تمَّ إصداره خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.