بدل بلاستيك وتدبيس الكمامة.. حيل أطباء العالم للوقاية من كورونا (فيديو)

أنهك فيروس كورونا موارد القطاع الصحي في جميع بلاد العالم، خاصة أن انتشار الفيروس جاء بشكل مفاجئ ولم يكن أحد مستعد له، وشهدت مثل فرنسا احتجاجات بسبب عدم وجود موارد كافية في المستشفيات، وفقدت الدولة الأوروبية أسلحتها الطبية وهي تحارب الجائحة.وقال أطباء في إنجلترا: "ليس لدينا الأقنعة أو النظارات الواقية أو الموظفين، لوتم تسليمنا قناع N95، وفي حالة تلفه نصحونا بتدبيسه وإعادة استخدامه"، وبسبب نقص الأقنعة الواقية اضطر بعض الأطباء إلى استخدام الملفات البلاستيكية التي يستخدمها الأطفال في المدارس لكي تكون واقية لهم، بينما ارتدى البعض نظارات بحر، وملابس تنكرية للوقاية من الفيروس.كما لجأ الأطباء والممرضين إلى بدائل للتحايل على نقص المعدات الطبية واستخدام أكياس الزبالة كبديل للبدلة الطبية، كما تم تصنيع كمامات من البدل التي تم استخدامها قبل ذلك.وأثبتت "US NEWS"، أن أكثر من 90 الفًا من الأطقم الطبية حول العالم أصيب بالفيروس طبقًا لإحصائيات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، كما أن العاملون في قطاع الصحة يشكلون 10% و20% من إصابات كورونا.