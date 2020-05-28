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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

للحماية من كورونا.. نصائح عند تغيير «ملاءات السرير»

الخميس 28/مايو/2020 - 05:50 م
ملاءات السرير
ملاءات السرير
إسلام جمال
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تغيير ملاءات الأسرة من الأمور المهمة فى قائمة الأعمال المنزلية، خاصة بعد تفشى فيروس كورونا المستجد، فى كافة بلدان العالم.

ويمكن لخلايا الجلد التي تسقطها في اليوم أن تغذي مليون عث الغبار، وعدد لا بأس به من البكتريا والفيروسات الضارة.

يقوم الشخص الطبيعي بإفراز قرابة 83 لترا من العرق سنويا على السرير أثناء النوم، مما يجعل من السرير بيئة دافئة ورطبة للبكتريا والفيروسات.

ووفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic" الطبى، فقد يزيل الشخص العادي جرامًا ونصف من هذه الخلايا الكيراتينية يوميًا.

نصائح لتفادى المشاكل الصحية نتيجة "الملاءات":

- غسل "أفرش الأسرة" مرتين على الأقل فى الشهر.
- ضرورة أن ترى "الملاءات" الشمس والهواء على الأقل مرتين فى الأسبوع.
- عند غسلها لابد أن تعزل عن الملابس الشخصية، لتجنب نقل البكتريا.
- تخصيص "ملاءات" خاصة بالضيوف.
- تعد الحيوانات الأليفة ملاذًا شائعًا للكائنات الفطرية، حيث يمكن أن يتسبب هذا في عدوى بسيطة مثل السعفة.
- لا ينصح باستخدام المساحيق القوية أو المبيضات أو الكلور مع غسل الملاءات.
- ينصح باستخدام كوب من الخل فى دورة غسل الملاءات فى الغسالات الأوتوماتيكية.

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