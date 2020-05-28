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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أمريكا تحذر رعاياها فى إسرائيل من السفر للضفة وغزة

الخميس 28/مايو/2020 - 02:57 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية
سارة الشلقاني
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أصدرت السفارة الأمريكية لدى الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا لرعاياها من السفر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت الحالي، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأوضحت السفارة، اليوم الخميس، أنه يجب اتخاذ خطوات مناسبة لكل شخص، في ظل الاستعداد لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، وتهديد السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني.

من جانبه، أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه سينفذ خطوة فرض السيادة على الضفة وغور الأردن وفق خطة السلام الأمريكية.

وأضاف نتنياهو أن تل أبيب لن تقدم أي تنازلات من أجل تحقيق عملية السلام مع فلسطين، قائلا إن هناك 10 تنازلات فلسطينية يجب تقديمها.

وأوضح أن إنشاء كيان فلسطيني يلزم اعتراف رام الله بعدة نقاط، منها أن السيطرة الأمنية ستكون في يد إسرائيل، ولأن مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل مشيرا إلى أن خطة السلام الأمريكية لا تلزم إسرائيل بأي تنازلات، عكس الاتفاقات السابقة.

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