محافظ القليوبية يترأس حملة لإعادة المظهر الحضارى لبنها

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه لن يتراجع عن استعادة المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية والقضاء على كل مظاهر العشوائية بمنطقة كباري الرياح التوفيقي، ووابور الثلج، وعزبة السوق، والحرس الوطني بالعاصمة بنها وذلك استجابة لمواطني المحافظة الذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة بالكامل مما يسبب عرقلة الحركة المرورية.جاء ذلك خلال الحملة التي قادها المحافظ لليوم الرابع على التوالي، في هذه المنطقة بهدف تطهيرها وتجميلها وتسيير الحركة المرورية، وبدأ المحافظ اليوم جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي، وعزبة السوق، وحرم الرياح التوفيقي حيث تم إخلاء الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل الذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق، وتكدس الحركة المرورية كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.كما شهدت الحملة أيضا إزالة العديد من الإشغالات وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية، كما جرى إزالة المواقف العشوائية بميدان نفق سعد زغلول، ونفق المنشية، ومجمع المحاكم والتي كانت تتسبب في التكدسات وتعطيل الحركة المرورية وتضرر المواطنين.