البابا تواضروس الثاني: نصلي من أجل أن يرفع الله الوباء

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ إن عيد الصعود يرفع قلبنا للسماء ويعطينا روح الرجاء، ويعطينا أنك لست وحدك فالسماء كلها معك ومكانك موجود ينتظر كل واحد فينا.وأضاف خلال كلمته في القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون: كلنا نصلي أن الله يرفع هذا الوباء ونحن لدينا اليوم عيد ويوم الاثنين القادم عيد دخول السيد المسيح أرض مصر" متابعا: ونصلي هذا اليوم في أحد الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة ويوم الأحد بعد عشرة أيام عيد العنصرة وبعد هذا نبدء صوم الخدمة صوم الرسل.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس بعيد الصعود المجيد، وهو ذكرى ارتقاء السيد المسيح إلى السماء.وعيد الصعود المجيد هو نهاية فترة الأربعين المقدسة، ثم تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يكون مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما، كما أن الصوم يحرم فى فترة الخماسين، فهى فترة فرح.