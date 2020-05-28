مطالب بخفض 30 % من غرامات المتأخرات الضريبية لإنهاء الخلافات

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسي، رئيس الجمعية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، مؤكدة أن خسائر كورونا حتى الآن ما زالت محدودة وهذا يرجع إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.وطالبت الجمعية فى مذكرة تم إرسالها إلى مجلس الوزراء بضرورة تخفيض نسبة 30% من الغرامات المستحقة على كل المتأخرات الضريبية، وذلك تشجيعًا لإنهاء الخلافات الضريبية وتحصيل تلك المتأخرات، بالإضافة إلى المطالبة إما بإلغاء بند المساهمة التكافلية أو تطبيقه على أرباح الشركات، وليس وفقًا لأرقام أعمالها.كما اقترحت الجمعية تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية وميزانيات الشركات، نظرًا لتوقف عمل مكاتب المراجعة حاليًا، وبالتالي عدم القدرة على إتمام عمليات مراجعة الميزانيات.