الرياضيون التونسيون في قطر لم يستلمون رواتبهم منذ مارس

كشف موقع Tunisienumerique التونسي الناطق بالفرنسية عن معاناة عدد من الرياضيين التونسيين في قطر، حيث بعث عدد من الرياضيين التونسيين في قطر، بمن فيهم لاعبو كرة اليد، بمناشدة عاجلة لرئيس الاتحاد التونسي لكرة اليد ووزير الشباب والرياضة، لإجلائهم إلى تونس في أقرب وقت ممكن.وقال ريان العريبي لاعب الوكرة القطري، إن "غالبية لاعبي كرة اليد التونسيين المقيمين في قطر في وضع مالي حرج حيث انتهت عقودهم منذ فترة".وقال أيضا إن العديد منهم لم يتلقوا أجورهم منذ مارس، داعيا السلطات إلى التدخل العاجل لإجلائهم، خاصة مع انتشار الفيروس التاجي في قطر، مما يشكل تهديدا لصحتهم.