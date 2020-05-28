2 مليار ليرة خسائر «الجوية التركية» بالربع الأول من 2020

كشفت الخطوط الجوية التركية، اليوم الخميس عن مجمل خسائرها المالية للربع المالي الأول من العام الحالي، حيث أعلنت الشركة عن خسارة قدرها 2 مليار و23 مليون ليرة، وفقا لما ذكرته جريدة "تي24" التركية.كانت الخطوط الجوية التركية أعلنت بأن الرحلات الداخلية ستبدأ في 4 يونيو،على أن تبدأ الرحلات الدولية في 10 يونيو، فيما أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للخطوط الجوية التركية، إلكر أيجي، أنه لن يتم تعيين أي موظفين في المرحلة الحالية، مع احتمالية لتخفيض رواتب الموظفين.أثرت جائحة فيروس كورونا سلبا على الطيران العالمي، حيث تم ايقاف العديد من الرحلات الجوية بين الدول وبعضها البعض كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا.