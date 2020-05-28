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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 153 شابًا وصرف 54 مليون جنيه منحة الرئيس لـ109 آلاف عامل بسوهاج

الخميس 28/مايو/2020 - 12:00 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 153 شابًا من مختلف المؤهلات بينهم 5 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من واقع رد شهادات القيد "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، وصرف 54 مليون جنيه لـ 109 آلاف عامل منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة.

وقال الوزير: إن المديرية قامت بزيادة عدد المشتغلين من العمالة غير المنتظمة المسجلين لديها بنحو  726 عاملا واستخراج كارنيهات لهم، كما تم صرف منح الزواج لـ 4 عمال بإجمالي 12 ألف جنيه، ومنح تعويض عن عمليات وإصابات لعدد مماثل بإجمالي 11 ألف جنيه، فضلا عن منح وفاة للمستفيدين من أسر 11 عاملا  بإجمالي 46 ألف جنيه، ليصل إجمالى العمال المستفيدين من منح الرعاية الصحية إلى 117 عاملا صرفوا 15 ألفا و406 جنيهات، وذلك خلال شهر أبريل الماضى.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير المديرية، أن المديرية قامت خلال نفس الشهر بمتابعة صرف منحة الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال 274 فروعا للبريد، و82 منفذًا للبنك الزراعى المصرى على مستوى المحافظة حيث وصل إجمالى عدد المستحقين الذين قاموا بصرف المنحة 109 آلاف و30 عاملا غير منتظم، صرفوا 54 مليونًا و515 ألف جنيه .

وتابع مدير المديرية أنه تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية والتى أقرها وزير القوى العاملة لهم والمحدد لهم الصرف عن طريق البريد بإجمالى مليون و793 ألفًا و500 جنيه لـ 3587 عاملا غير منتظم من المسجلين بالمديرية.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم في مجال السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التفتيش على 711 منشأة كثيفة العمالة، لضمان تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى حددتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.

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