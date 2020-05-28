كوريا الجنوبية تعيد فرض قيود التباعد الاجتماعي لوقف انتشار كورونا

أعادت كوريا الجنوبية فرض سلسلة قيود للتباعد الاجتماعي، اليوم الخميس، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بعد ظهور بؤر إصابات يمكن أن تهدد نجاحها في احتواء الوباء.وأعلن وزير الصحة بارك نيونغ هو أن المتاحف والمتنزهات وقاعات الفنون في منطقة سيول ستغلق جميعها مجددًا لأسبوعين، اعتبارًا من الجمعة، وحض الشركات على اعتماد إجراءات تسهل مرونة العمل.وأضاف: "قررنا تشديد إجراءات الحجر في منطقة العاصمة لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الغد وحتى 14 يونيو".