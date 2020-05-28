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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحقيق في مقتل شاب إثر مشاجرة بعزبة الهجانة

الخميس 28/مايو/2020 - 10:14 ص
جثة
جثة
حسام التمساح
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تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم، التحقيقات مع عاطلين متهمين بقتل شاب بعزبة الهجانة أثناء فض مشاجرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة بين "عادل.ر"، و"أحمد. ص" وآخرين فقام المتهم الأول بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا.

وكان ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وبالانتقال تبين صحة الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

ونصت المادة 233 على أنه كل من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على أنه كل من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

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