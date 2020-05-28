التحقيق في مقتل شاب إثر مشاجرة بعزبة الهجانة

تباشر نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم، التحقيقات مع عاطلين متهمين بقتل شاب بعزبة الهجانة أثناء فض مشاجرة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة بين "عادل.ر"، و"أحمد. ص" وآخرين فقام المتهم الأول بطعن المجني عليه بسلاح أبيض فسقط قتيلا.وكان ورد بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وبالانتقال تبين صحة الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.ونصت المادة 233 على أنه كل من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.كما نصت المادة 234 على أنه كل من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.