شفاء 379 مصابًا من كورونا بـ«عزل أبوقير»

قال الدكتور أحمد عبدالحميد، المدير الطبي بمستشفى العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير، إن هناك ارتفاعًا في نسبة الشفاء من فيروس كورونا بالمستشفى، مشيرًا إلى أن هناك 379 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد قضاء فترة النقاهة وشفائهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.وأضاف عبدالحميد - في تصريحات صحفية - أن الطاقم الطبي احتفل بخروج إحدى الحالات الجديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بأبوقير ارتفعت بعد قضاء فترة النقاهة وإجراء الاختبارات والتحايل اللازمة.واكد المدير الطبي، أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير، يستقبل حالات جديدة يتم تحويلها من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد ليرتفع الحصيلة المحول الي حجر ابو قير 430 حالة "نقاهة".وأشار إلى أن نزلاء العزل بالمدينة الشبابية، يخضعون لبرنامج علاج مختلف، يتضمن أنشطة رياضية بعد قضاء فترة العزل الرئيسية بمستشفيات الحجر الصحي، بالإضافة إلى جلسات دعم نفسي عن طريق أطباء متخصصين وسط إجراءات احترازية مشددة.