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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بدر» تبحث مستجدات إنشاء أكبر مدرسة للتعليم الفني بـ20 مليون جنيه

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:56 م
المهندس عمار مندور
المهندس عمار مندور
علا العلاف
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استقبل المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، وفد هيئة التعليم الفني بوزارة التربية التعليم والإدرة التعليمية بمدينتي بدر والشروق، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع مدرسة "ابن سينا" للتعليم الفني.

وقال مندور، في بيان، إن مدرسة "ابن سينا" للتعليم الفني الصناعي تبنى على مساحة 21700 متر مربع بإجمالي استثمارات نحو 20 مليون جنيه، لتكون بذلك أكبر مدرسة من نوعها في المدن الجديدة بشرق القاهرة، موضحًا أنها ستخدم طلاب مدن "بدر، الشروق، القاهرة الجديدة، المستقبل، العاصمة الإدارية"، ممن يرغبون في الالتحاق بالتعليم الفني.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنهم يسابقون الزمن حتى يتم تسليم المدرسة لـ"الأبنية التعليمية" أخر شهر سبتمبر المقبل، حتى تدخل الخدمة للعام الدراسي 2020 - 2021، مضيفًا أن المشروع تحت إشراف المهندس علوي حسن نائب رئيس الجهاز للمشروعات، المهندس سليمان محمد المشرف العام على إدراة المشروعات، ومتابعة المهندسة أسماء محمد، معاون رئيس الجهاز للمشروعات والتنمية.

فى ذات السياق، أكد طارق بلال، رئيس مجلس أمناء إدارة الشروق وبدر التعليمية، أن مدرسة "ابن سينا" للتعليم الفني الصناعي، تعد إضافة قوية لمجال التعليم في مدينتي "بدر، الشروق"، وسترحم الطلاب من تلقي مثل هذا النوع من التعليم خارج المدينة وتجنبهم مخاطر الطرق السريعة، وسترفع عن كاهل أولياء الأمور العبء المادي، حيث أقرب مدرسة يتلقى بها الطلاب التعليم الفني بمدينة السلام أو عزبة الهجانة على مسافة أكثر من 40 كيلو متر.

في سياق متصل، أضاف هاني زكريا، مدير الإدارة التعليمية لمدينتي الشروق وبدر، أن وجود تلك المدرسة يعد إضافة قوية للتعليم في المدن الجديدة بشرق القاهرة للمساعدة في استيعاب عدد كبير من خريجي طلاب الشهادة الإعدادية، بناءً على تعليمات محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بربط نوعية التعليم بحاجة سوق العمل.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس محمد لطفي، مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز مدينة بدر، أن المدرسة الجديدة بها ثلاثة مباني بارتفاع "أرضى، أول، ثاني"، ويسمح ببناء الطابق الثالث، وعدد 36 فصلا بخلاف غرف الإدارة والمعمل والمكتبة ومبنى خاص بورش التدريب، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ كل أعمال الخرسانات والمباني وجاري الانتهاء من أعمال التشطيب بنسبة 70%.

شارك في الاجتماع المهندس ناجي منصور، نائب رئيس الجهاز للتنمية، المهندس أحمد أيمن المشرف على مشروعات مدارس التعليم الفني بإدارة التنفيذ بجهاز بدر، ممدوح محمد أحمد خبير التعليم المزدوج بوزارة التربية والتعليم، عادل فهمي، مدير إدارة التعليم المزدوج بمديرية الشؤون التعليمية بالقاهرة، وقيادات قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم.

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